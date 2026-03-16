С начала 2026 года в Ростовской области при пожарах погибли 49 человек

С начала 2026 года в Ростовской области произошло 49 пожаров. К сожалению, эти происшествия имели трагические последствия: погибло 49 человек, среди которых оказалась и маленькая девочка.

- Количество пожаров: 49
- Погибло: 49 человек (включая 1 ребенка)
- Спасено: 92 человека
- Получили травмы: 49 человек

Одной из самых трагичных ситуаций стала гибель семилетней девочки в результате пожара в частном доме в городе Батайске 21 февраля. Соседи, заметив дым, оперативно вызвали пожарных. Однако, прибывшие расчеты столкнулись с сильным пламенем, и, несмотря на все усилия, спасти ребенка, который находился в доме один, не удалось.

Помимо пожаров в жилых домах, в регионе участились случаи возгорания сухой растительности. Пожарным пришлось выезжать на тушение таких возгораний более 30 раз.

Сотрудники МЧС по Ростовской области настоятельно просят всех жителей быть предельно внимательными и осторожными, чтобы предотвратить возможные пожары и сохранить жизни.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Еще по теме:

