С начала 2026 года в Ростовской области при пожарах погибли 49 человек

С начала 2026 года в Ростовской области произошло 49 пожаров. К сожалению, эти происшествия имели трагические последствия: погибло 49 человек, среди которых оказалась и маленькая девочка.- Количество пожаров: 49- Погибло: 49 человек (включая 1 ребенка)- Спасено: 92 человека- Получили травмы: 49 человекОдной из самых трагичных ситуаций стала гибель семилетней девочки в результате пожара в частном доме в городе Батайске 21 февраля. Соседи, заметив дым, оперативно вызвали пожарных. Однако, прибывшие расчеты столкнулись с сильным пламенем, и, несмотря на все усилия, спасти ребенка, который находился в доме один, не удалось.Помимо пожаров в жилых домах, в регионе участились случаи возгорания сухой растительности. Пожарным пришлось выезжать на тушение таких возгораний более 30 раз.Сотрудники МЧС по Ростовской области настоятельно просят всех жителей быть предельно внимательными и осторожными, чтобы предотвратить возможные пожары и сохранить жизни.