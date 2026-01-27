Врач из Ростова рассказал, почему зимой опасно бегать в шортах

Фото: Николая Бойко

В Ростове-на-Дону январские морозы до -15 градусов не останавливают местных бегунов. Многие выскакивают на улицы в футболке и шортах, чтобы вдохнуть свежий воздух и закалиться. Но терапевт Николай Бойко считает это опасной модой для неподготовленных.Зимний бег полезен здоровым: укрепляет сердце, иммунитет и сбивает уровень кортизола. Однако без подготовки риски взлетают — пот на ветру приводит к переохлаждению, кашлю и бронхоспазму.Особенно уязвимы астматики, переболевшие ОРВИ или с сердечными болячками: холод сужает сосуды, пульс скачет, нагружая миокард.— Это не закаливание, а стресс для организма, — предупреждает Бойко.Профессионалы выходят в шортах уже разогретыми, в термоодежде, бегают на короткие дистанции и сразу кутаются. Обычным ростовчанам копировать нельзя — иммунитет слабеет, ОРВИ поджидает за углом.Врач советует бегать при температуре -5...-10 градусов без ветра, с разминкой, в многослойной экипировке.