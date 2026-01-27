Двухметровый столб кипятка забил из-под земли на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошел прорыв трубы на 2-й Краснодарской, и струя кипятка ударила в небо. Мощный фонтан сняли жители утром 27 января.
По предварительной информации, авария произошла между домом № 135А и переулком Кирпичным. Видео коммунальной аварии разлетелись по местным пабликам.
На кадрах видно, что столб кипятка достигает высоты двух с половиной метров. Ветер сносит струю на стоящий рядом «Фольксваген Поло», тот потихоньку затягивает льдом.