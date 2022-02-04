Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В центре Ростова произошел взрыв трансформаторной подстанции

В центре Ростова произошел взрыв трансформаторной подстанции

В центре Ростова произошел взрыв трансформаторной подстанции. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По их словам, громкий хлопок в районе публичной библиотеки был слышен 7 февраля около 22:00. Сначала жители подумали, что кто-то баловался петардами, но когда по соседним улицам начали распространяться сильный запах гари и черный дым, поняли, что нужно вызвать пожарных. Из-за того, что ЧП случилось на объекте, связанном с электричеством, перед тушением его нужно было обесточить. На месте работали сотрудники «Донэнерго».

Возгорание было полностью ликвидировано за считанные минуты, однако несколько домов остались без света. Восстановление электроэнергии продолжается.

[video=]
Фото и видео: Ростов- Главный
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.