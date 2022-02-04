Фото и видео: Ростов- Главный

В центре Ростова произошел взрыв трансформаторной подстанции. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.По их словам, громкий хлопок в районе публичной библиотеки был слышен 7 февраля около 22:00. Сначала жители подумали, что кто-то баловался петардами, но когда по соседним улицам начали распространяться сильный запах гари и черный дым, поняли, что нужно вызвать пожарных. Из-за того, что ЧП случилось на объекте, связанном с электричеством, перед тушением его нужно было обесточить. На месте работали сотрудники «Донэнерго».Возгорание было полностью ликвидировано за считанные минуты, однако несколько домов остались без света. Восстановление электроэнергии продолжается.[video=