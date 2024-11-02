Водителей Ростова попросили экстренно перейти на зимнюю резину

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В администрации Ростова-на-Дону 2 ноября попросили водителей поменять летние шины на зимние. В ближайшие дни в городе может ухудшиться погода. По прогнозам синоптиков, на донскую столицу обрушится снегопад.При понижении температуры на дорогах Ростова может образоваться гололедица. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения, не совершать резких маневров: перестроений и обгонов. Это поможет снизить риск возникновения ДТП.Водителей, которые не успеют поменять резину, советуют на время непогоды воздержаться от дальних поездок.