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Водителей Ростова попросили экстренно перейти на зимнюю резину

Водителей Ростова попросили экстренно перейти на зимнюю резину
В администрации Ростова-на-Дону 2 ноября попросили водителей поменять летние шины на зимние. В ближайшие дни в городе может ухудшиться погода. По прогнозам синоптиков, на донскую столицу обрушится снегопад.

При понижении температуры на дорогах Ростова может образоваться гололедица. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения, не совершать резких маневров: перестроений и обгонов. Это поможет снизить риск возникновения ДТП.

Водителей, которые не успеют поменять резину, советуют на время непогоды воздержаться от дальних поездок.
Фото: Ростов.Ру
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