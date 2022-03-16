Во всех муниципалитетах Дона выявили новые случаи заражения коронавирусом

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 1 215 человек. По данным на 18 марта, наибольшее количество новых инфицированных выявили в донской столице. Там заразились 257 человек. Еще 70 пациентов с COVID-19 - из Таганрога и 65 - из Шахт.На территории Волгодонска диагноз подтвердился у 61 человека, в Неклиновском районе - у 41, а в Зерноградском и Батайске заболели по 31. Борьбу с инфекцией начали и жители Белокалитвинского района. Там заболели 29 человек, в Сальском - 28, в Аксайском и Новошахтинске - по 27. Еще 24 человека подхватили вирус в Азове, по 23 - в Гуково, Новочеркасске и Октябрьском районе.В Миллеровском районе положительные результаты ПЦР-тестов получили 22 человека. Столько же зараженных - в Орловском районе. В Морозовском - 21, в Шолоховском - 20, в Азовском - 19. По 18 инфицированных оказалось в Каменске-Шахтинском и районе, в Зимовниковском - 17, в Красносулинском - 16. В остальных муниципалитетах число новых пациентов с COVID-19 не превысило 14 человек.