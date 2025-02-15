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Внука Ирины Татти, уроженки Ростова, передали Красному Кресту

Внука Ирины Татти, уроженки Ростова, передали Красному Кресту
Внука Ирины Татти, уроженки Ростова, который был заложником ХАМАС, передали Красному Кресту. Об этом сообщает РИА Новости.

15 февраля в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, состоялась передача трёх заложников. Они направляются в Израиль на автомобилях, принадлежащих международному комитету Красного Креста.

Напомним, что семья Ирины Татти, врача из Ростова, проживала в небольшом населённом пункте вблизи сектора Газа. В 2023 году между Израилем и Палестиной разразился конфликт. В октябре того же года Ирина Татти, её дочь Елена и внук Александр с невестой оказались в плену у палестинской группировки.

Семья провела около двух месяцев в заложниках. Затем Ирину Татти и её дочь освободили. Через несколько дней после этого отпустили и Сапир Коэн, невестку Ирины. Александр Труфанов, внук Ирины, провёл в плену около полутора лет.
Фото: Donday.
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