Внука Ирины Татти, уроженки Ростова, передали Красному Кресту

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Внука Ирины Татти, уроженки Ростова, который был заложником ХАМАС, передали Красному Кресту. Об этом сообщает РИА Новости.15 февраля в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, состоялась передача трёх заложников. Они направляются в Израиль на автомобилях, принадлежащих международному комитету Красного Креста.Напомним, что семья Ирины Татти, врача из Ростова, проживала в небольшом населённом пункте вблизи сектора Газа. В 2023 году между Израилем и Палестиной разразился конфликт. В октябре того же года Ирина Татти, её дочь Елена и внук Александр с невестой оказались в плену у палестинской группировки.Семья провела около двух месяцев в заложниках. Затем Ирину Татти и её дочь освободили. Через несколько дней после этого отпустили и Сапир Коэн, невестку Ирины. Александр Труфанов, внук Ирины, провёл в плену около полутора лет.