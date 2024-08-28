Еще одна нефтебаза горит в Ростовской области

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В Каменском районе Ростовской области горит нефтебаза. Информацию об этом опубликовали местные жители в социальных сетях.В ночь на 28 августа в регионе были сбиты четыре беспилотника. По информации Baza, два из них упали на территорию нефтебазы, из-за чего произошел пожар. В настоящее время горят три цистерны. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда.Напомним, в городе Пролетарске уже больше недели горит нефтебаза. Пожар начался после атаки беспилотников 18 августа. На месте происшествия работают сотни пожарных. Из них почти 50 человек пострадали при тушении огня.