Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Еще одна нефтебаза горит в Ростовской области

Еще одна нефтебаза горит в Ростовской области
В Каменском районе Ростовской области горит нефтебаза. Информацию об этом опубликовали местные жители в социальных сетях.

В ночь на 28 августа в регионе были сбиты четыре беспилотника. По информации Baza, два из них упали на территорию нефтебазы, из-за чего произошел пожар. В настоящее время горят три цистерны. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда.

Напомним, в городе Пролетарске уже больше недели горит нефтебаза. Пожар начался после атаки беспилотников 18 августа. На месте происшествия работают сотни пожарных. Из них почти 50 человек пострадали при тушении огня.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.