Власти сэкономили на оформлении Ростова к Новому году

Фото: сайт государственных закупок.

Власти сэкономили на украшении Ростова к Новому году. Бюджет на оформление города урезали до 7,2 миллиона рублей. Соответствующий документ управление наружной рекламой донской столицы 11 ноября опубликовало на сайте госзакупок.Город украсят к 17 декабря. На улицах, площадях и в парках Ростова появятся праздничные растяжки, фонари, световые консоли в виде елочных шаров и гирлянд. В частности, украшения планируют разместить на улицах Большой Садовой, Сиверса, проспектах Шолохова и Стачки.На площадях Гагарина, Комсомольской, Стачки, Театральной, Энергетиков, Народного Ополчения, в парках имени Горького, перед Старо-Покровским храмом и музтеатром разместят композиции из флагов. На фасаде здания Дворца творчества детей и молодежи появятся панно с поздравлениями. Кроме того, к праздникам установят топиарную повозку с лошадьми, а световая композиция в виде цифр «2022» украсит площадь Советов.После окончания праздничных дней подрядчик демонтирует украшения за неделю с 24 по 31 января.Отметим, что в этому году сумма контракта значительно меньше, чем в предыдущих. Так, к примеру, в 2020 году на эти цели выделяли 10,2 миллиона рублей, а в 2019-м – 9,6. Больше всего средств за последние несколько лет власти выделяли в 2016 году. Тогда на оформление Ростова потратили более 19 миллионов рублей.