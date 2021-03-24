Власти Ростова в пять раз урезали бюджет на оформление города к Дню Победы

Управление наружной рекламой (УНР) Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который оформит территорию города к празднованию 76-й Годовщины Победы в ВОВ. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок 26 марта.Согласно документу, исполнителю необходимо установить композиции и украсить декорациями площади. В их число входит оформление фасада драматического театра имени Максима Горького и площади перед ним, композиции из флагов и отдельных знаков, панно и несколько объемно-пространственных композиций «9 мая», «Орден Победы» и «С Днем Победы». Также будут украшены территория от проспекта Шолохова до въезда в город со стороны Новочеркасска, площадь Гагарина, «Дворец творчества детей и молодежи», площадь Энергетиков, территория от проспекта Стачки до мемориального комплекса «Преемственность поколений»Монтажные работы по декорации должны закончить до 30 апреля, а демонтировать и ликвидировать с 25 апреля по 1 июня. На все украшения города уйдет порядка 4,3 миллионов рублей. УНР оплатит госзаказ за счет средств бюджета Ростова-на-Дону.Примечательно, что в 2020 году украшение города обошлось донской столице в пять раз дороже - 22,5 миллиона рублей. При этом перечень украшений и декораций изменился незначительно. На чем городские власти смогли в этот раз сэкономить, остается загадкой.Заявки можно подать до 5 апреля, а 7 числа станет известно имя победителя.