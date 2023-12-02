В Ростове до конца декабря на маршруты выйдут автобусы-«гармошки»

Фото: Ростовский городской транспорт

В донской столице до конца 2023 года на линию выйдут автобусы-«гармошки». Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».Техника будет работать на маршрутах № 16 Центральный рынок – ВОС, № 71 Центральный рынок – микрорайон Левенцовский, а также ещё на одном, о котором станет известно позже. Всего в город поставят восемь машин особо большого класса.Автобусы-«гармошки» не используют в Ростове около семи лет – с 2016 года. С 2019-го на линии выходили троллейбусы такого же типа. Однако через два года и от них пришлось отказаться.