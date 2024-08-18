Видео с дракой в Ростове в Левенцовке заинтересовало полицейских

Фото: соцсцети.

В Ростове в Левенцовке случилась массовая драка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 17 августа.Очевидцы сообщают, что в такси к девушке приставал неприятный попутчик. Она позвонила своему мужу, который собрал друзей и знакомых, чтобы защитить ее. Когда компания встретилась с обидчиком, ему стало не до шуток.Сотрудники правоохранительных органов нашли в социальных сетях видеозапись и теперь пытаются установить личности всех участников этого инцидента.