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Видео с дракой в Ростове в Левенцовке заинтересовало полицейских

Видео с дракой в Ростове в Левенцовке заинтересовало полицейских
В Ростове в Левенцовке случилась массовая драка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 17 августа.

Очевидцы сообщают, что в такси к девушке приставал неприятный попутчик. Она позвонила своему мужу, который собрал друзей и знакомых, чтобы защитить ее. Когда компания встретилась с обидчиком, ему стало не до шуток.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в социальных сетях видеозапись и теперь пытаются установить личности всех участников этого инцидента.
Фото: соцсцети.
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