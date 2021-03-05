Весы рискуют заболеть, а Дев накроет волной любви: гороскоп на неделю
Неделя после главного женского праздника будет окутана любовью и романтичным настроением. В это время наступает настоящая весна не только на улице, но и в душе. Астролог Антонина Кариер составила для ростовчан персональный гороскоп на неделю, в котором рассказала, что ждет знаков Зодиака на этой неделе.
♈Овен — Силы к вам возвращаются, рождаются новые планы. Но пока все же хочется находится в атмосфере праздника, немного помечтать и сделать приятное любимым и друзьям.
♉Телец — Вы — душа компании, даже если это женская компания. Если вы принадлежите к творческому сообществу- создадите шедевры в ближайшие дни. Но рекомендую -не отрываться от реальной жизни.
♊ Близнецы —Если работа связана с искусством- тогда эта неделя будет незабываемой для вас. Если же выполняете точные расчеты - будет сложно, потому что мысли только о любви..
♋Рак —Не доверяйте людям, которые излишне вежливы и осыпают вас комплиментами, особенно иностранцам или находясь за рубежом.
♌Лев —А вот на этой неделе не желательно совершать приобретения на крупные суммы. Можете переплатить или потом сожалеть о покупке.
♍Дева — Очарована, околдована..планеты располагают к любви, к духовным поискам, богемному образу жизни.
♎Весы — Желательно позаботиться о собственном здоровье - одевайтесь теплее. Не злоупотребляйте сладостями и алкоголем.
♏Скорпион — Интерес к светским мероприятиям: к выставкам, к посещению театра, кино или музыкального концерта. Хочется что -то приготовить изысканное или сшить элегантный наряд.
♐Стрелец — Возникает потребность радовать людей и принести пользу (словом, информацией или участием), одаривать близких своим вниманием и подарками, сделать приятные сюрпризы.
♑Козерог — Путешествие, новая любовь и функции миротворца в семье- вот основные темы этой недели.
♒Водолей —Праздничное настроение вам гарантировано, да и сами организуете торжество. Важно: смотрите на цены внимательно, прежде чем отдать деньги или что-то пообещать.
♓Рыбы —Пребывание с состоянии эйфории. Если вам потребуется принимать ответственные решения, лучше посоветуйтесь с доверенными людьми, сами вы можете ошибиться.