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Василий Лановой не попал на рейс, направляющийся в Ростов

Василий Лановой не попал на рейс, направляющийся в Ростов
Знаменитый советский и российский актёр Василий Лановой не попал на рейс, направляющийся в Ростов. Инцидент произошёл со скандально известной авиакомпанией «Победа».

85-летнего актёра при посадке на рейс заставили оплатить штраф, так как его кофр (дорожная сумка) превысил размеры ручной клади.
«Нам сказали, что в этой авиакомпании нельзя провозить кофр, а я всю жизнь с этим кофром езжу! Потом ещё один наш чемодан не подошёл по размерам, - рассказал народный артист каналу «Москва 24». - Нам сказали, что надо уплатить штраф. Мы ответили, что готовы это сделать, но нам обязательно нужно успеть на этот рейс, так как в Ростове у нас целых два концерта...».

Пока артист занимался решением внезапно возникших проблем, самолёт улетел. Василию Семёновичу ничего не оставалось, как остаться и ждать следующего рейса.

Напомним, в Ростове у Василия Ланового запланировано два выступления, приуроченных ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

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