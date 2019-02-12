Василий Лановой не попал на рейс, направляющийся в Ростов



Знаменитый советский и российский актёр Василий Лановой не попал на рейс, направляющийся в Ростов. Инцидент произошёл со скандально известной авиакомпанией «Победа».



85-летнего актёра при посадке на рейс заставили оплатить штраф, так как его кофр (дорожная сумка) превысил размеры ручной клади.

«Нам сказали, что в этой авиакомпании нельзя провозить кофр, а я всю жизнь с этим кофром езжу! Потом ещё один наш чемодан не подошёл по размерам, - рассказал народный артист каналу «Москва 24». - Нам сказали, что надо уплатить штраф. Мы ответили, что готовы это сделать, но нам обязательно нужно успеть на этот рейс, так как в Ростове у нас целых два концерта...».



Пока артист занимался решением внезапно возникших проблем, самолёт улетел. Василию Семёновичу ничего не оставалось, как остаться и ждать следующего рейса.



Напомним, в Ростове у Василия Ланового запланировано два выступления, приуроченных ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.