Василия Тарасова представили в должности председателя Ростовского областного суда

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В Ростове-на-Дону представили нового председателя Ростовского областного суда. К своим новым обязанностям приступил Василий Тарасов. Президент РФ назначил его на этот пост в конце сентября.Служитель Фемиды родом из Республики Адыгея. Свою карьеру он начал в органах прокуратуры. В 1998 году он возглавил Туапсинский городской суд Краснодарского края.Затем работал на руководящих должностях в различных судах России. До своего назначения в Ростов он возглавлял Воронежский областной суд.В Ростовском обсуде Василий Тарасов сменил Елену Золотареву. В 2023 году в отношении нее возбудили уголовное дело. Чиновницу подозревают в получении взяток.