В зоне СВО пропал 29-летний боец из Ростовской области

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В зоне проведения специальной военной операции исчез 29-летний военнослужащий из Ростовской области. С 11 ноября местонахождение Александра Фадеева неизвестно.Александр отправился на службу в самом начале спецоперации. Его определили в воинскую часть № 29325, расположенную в поселке Персиановка. Он служил в 102-й мотострелковой бригаде. 3 ноября он отправился на задание, а уже 11 ноября был внесён в список пропавших без вести.Александр был высокого роста, волосы у него тёмные. На руках, ногах и груди у него были татуировки.