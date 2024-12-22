Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне СВО пропал 29-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО пропал 29-летний боец из Ростовской области
В зоне проведения специальной военной операции исчез 29-летний военнослужащий из Ростовской области. С 11 ноября местонахождение Александра Фадеева неизвестно.

Александр отправился на службу в самом начале спецоперации. Его определили в воинскую часть № 29325, расположенную в поселке Персиановка. Он служил в 102-й мотострелковой бригаде. 3 ноября он отправился на задание, а уже 11 ноября был внесён в список пропавших без вести.

Александр был высокого роста, волосы у него тёмные. На руках, ногах и груди у него были татуировки.
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.