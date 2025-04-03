Жители поселка в Шахтах заметили на улице дикого кабана

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В Шахтах жители заметили а улице дикого кабана. Снимки с животным опубликовали 3 апреля в соцсетях.Кабана заметили 3 апреля в поселке Петровка. На снимках видно, что кабан носится прямо возле жилых домов.- Может и на детей напасть,- рассказали очевидцы.Животное, разгуливающее среди домов напугало местных жителей. У кабана имеются острые клыки. Жители надеются, что его скоро поймают. Где в это время находился хозяин кабана, пока неизвестно. Вероятно, теперь животное попытаются словить.