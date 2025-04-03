Пропавшая 15-летняя девочка из Азова может находиться в Ростове

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Пропавшая школьница из Азова может находиться в Ростове. Об этом сообщила ее мать, Елена, изданию Donday. Последний раз 15-летняя Дарья Драверт выходила на связь с родными 2 апреля.В тот день она пришла в школу на занятия, где ее мама работает учителем. Они поговорили, и в 13:40 Дарья отправилась на уроки. После этого она перестала выходить на связь.Елена узнала, что ее дочь не посещала занятия, и сразу начала поиски. Сейчас подростка разыскивают полицейские, волонтеры, представители СМИ, а также близкие и родственники.По словам Елены, появилась информация, что Дарья может быть в Ростове. Ей кто-то дал 200 рублей, после чего она уехала в этот город. Поисковые мероприятия также будут проводиться в Ростове.У пропавшей девочки рыжие волосы, худощавое телосложение и голубые глаза. В последний раз она была одета в школьную форму: черно-белую клетчатую юбку, белую блузку, синие кроссовки и темно-синюю куртку.Если у вас есть информация о местонахождении Дарьи, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8 (800) 550-10-54 или 112.