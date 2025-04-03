Жители Ростовской области в апреле смогут увидеть метеорный поток Лириды
Жители Ростовской области в апреле смогут увидеть метеорный поток Лириды. Об этом сообщил руководитель астрономической обсерватории в парке им. М. Горького, Николай Дёмин.
Наибольшая интенсивность потока придется на период с 21 по 22 апреля. Тем не менее, в текущем году предсказывается умеренная активность – от 15 до 20 метеоров за час.
По словам Николая Дёмина, условия для наблюдения не будут оптимальными, но при определенной внимательности зрелище будет доступно.
– Самое подходящее время для охоты на «падающие звезды» наступит после полуночи, когда соответствующее созвездие начнет подниматься в северо-восточной части неба.
Для успешного наблюдения рекомендуется выехать за город, так как яркий свет городских фонарей может стать помехой. Необходимо также запастись терпением, чтобы не пропустить момент появления метеоров.
Лириды — один из самых древних и известных метеорных потоков. Наблюдения за ним ведутся уже более двух с половиной тысяч лет. Первые упоминания о ярких и быстрых метеорах, которые можно было наблюдать невооружённым глазом, относятся к 687 году до нашей эры. Тогда их заметили китайские астрономы.