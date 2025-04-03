Фото: Николай Дёмин фото для иллюстрации

Жители Ростовской области в апреле смогут увидеть метеорный поток Лириды. Об этом сообщил руководитель астрономической обсерватории в парке им. М. Горького, Николай Дёмин.Наибольшая интенсивность потока придется на период с 21 по 22 апреля. Тем не менее, в текущем году предсказывается умеренная активность – от 15 до 20 метеоров за час.По словам Николая Дёмина, условия для наблюдения не будут оптимальными, но при определенной внимательности зрелище будет доступно.– Самое подходящее время для охоты на «падающие звезды» наступит после полуночи, когда соответствующее созвездие начнет подниматься в северо-восточной части неба.Для успешного наблюдения рекомендуется выехать за город, так как яркий свет городских фонарей может стать помехой. Необходимо также запастись терпением, чтобы не пропустить момент появления метеоров.Лириды — один из самых древних и известных метеорных потоков. Наблюдения за ним ведутся уже более двух с половиной тысяч лет. Первые упоминания о ярких и быстрых метеорах, которые можно было наблюдать невооружённым глазом, относятся к 687 году до нашей эры. Тогда их заметили китайские астрономы.