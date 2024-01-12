В зоне СВО погиб 23-летний лейтенант из Ростовской области

Фото: соцсети (ВК Подслушано Белая Калитва).

В ходе СВО погиб 23-летний лейтенант из Ростовской области. О том, что Павел Стещенков скончался, стало известно 12 января.Парень - уроженец Белой Калитвы. Павел учился в школе № 5, был КМС по боксу, рукопашному бою, дзюдо и боевому самбо. После окончания школы он отслужил в армии. Когда началась спецоперация, отправился на передовую. Молодой человек был награжден медалью «За отвагу».Лейтенант 103-го полка 2-го батальона, командир орудия, он был тяжело ранен в бою в городе Марьинке (прим. — Покровский район Донецкой области Украины). Павла доставили в московский госпиталь. Медики боролись за жизнь бойца, но не смогли его спасти. Молодой человек скончался в реанимации 6 января.Лейтенанта похоронят 14 января в хуторе Погорелове Белокалитвинского района. В последний путь Павла Стещенкова проводят в 14:00. Отпевать его будут в хуторе Дядине в 8:00.