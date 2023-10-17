В ходе спецоперации погиб 22-летний певчий храма из Батайска

Фото: соцсети (Мой Батайск).

В ходе спецоперации погиб лейтенант из Ростовской области. О смерти Ярослава Елешева стало известно 17 октября. На странице в соцсетях группы Мой Батайск близкие разместили снимок погибшего.Молодой человек родом из Батайска. Там он учился в школе № 12, посещал детскую школу искусств, выступал на музыкальных конкурсах и фестивалях, был певчим приходского хора. После окончания учебы служил в армии.Когда началась спецоперация, Ярослав пополнил ряды бойцов на передовой. В октябре 2023 года 22-летний лейтенант был смертельно ранен.Дата и место похорон пока не известны.