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В зоне СВО погиб 23-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО погиб 23-летний боец из Ростовской области
В зоне СВО погиб 23-летний боец из Ростовской области. О смерти Ильи Самбиева стало известно только 28 августа.

Парень жил в Неклиновском районе. Всегда всем помогал и был неравнодушен к чужой беде. Он заключил контракт и стал участником специальной военной операции. С октября прошлого года Илья не выходил на связь с близкими.

Родные искали молодого человека в надежде, что он жив. Но печальное известие пришло близким 28 августа. Стало известно, что Илья погиб в бою.

Хоронить бойца будут 31 августа.
Фото: соцсети
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