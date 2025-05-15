В Зернограде временно прекращено водоснабжение в связи с прорывом
В Зернограде произошла экстренная остановка водоснабжения из-за повреждения трубы водопровода. Об этом сообщили представители городских властей.
Прорыв магистрали случился сегодня утром, 15 мая, на пересечении улиц Манычской и Макаренко. В результате этой аварийной ситуации десятки тысяч горожан остались без воды.
По словам представителей городской администрации, аварийные службы оперативно приступили к устранению последствий инцидента. Точные сроки восстановления подачи воды пока не называются.