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В Зернограде временно прекращено водоснабжение в связи с прорывом

В Зернограде временно прекращено водоснабжение в связи с прорывом

В Зернограде произошла экстренная остановка водоснабжения из-за повреждения трубы водопровода. Об этом сообщили представители городских властей.

Прорыв магистрали случился сегодня утром, 15 мая, на пересечении улиц Манычской и Макаренко. В результате этой аварийной ситуации десятки тысяч горожан остались без воды.

По словам представителей городской администрации, аварийные службы оперативно приступили к устранению последствий инцидента. Точные сроки восстановления подачи воды пока не называются.
Фото: Дондей
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