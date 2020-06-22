В выходной день Ростов накроет гроза

Гроза ожидается в Ростове-на-Дону в выходной день. Как сообщили в гидрометцентре, к вечеру начнётся дождь.В 10 часов в южной столице начнётся парад Победы. Пока небо над городом — чистое, но в течение дня ожидается переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь и гроза. Вечером прогнозируется сильный дождь. Поднимется северо-восточный и восточный ветер силой от 6 до 11 метров в секунду, при грозе — 15-18 метров в секунду.Второй город Ростовской области, где состоится праздничное мероприятие, — Новочеркасск. Здесь погода к вечеру тоже испортится. Ожидается сильный ветер и дождь. При этом в городах будет высокая температура — в районе +30...+35 градусов.Напомним, парад Победы в донской и казачьей столицах проходит без зрителей. Трансляция будет вестись в Интернете.