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В выходной день Ростов накроет гроза

В выходной день Ростов накроет гроза
Гроза ожидается в Ростове-на-Дону в выходной день. Как сообщили в гидрометцентре, к вечеру начнётся дождь.

В 10 часов в южной столице начнётся парад Победы. Пока небо над городом — чистое, но в течение дня ожидается переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь и гроза. Вечером прогнозируется сильный дождь. Поднимется северо-восточный и восточный ветер силой от 6 до 11 метров в секунду, при грозе — 15-18 метров в секунду.

Второй город Ростовской области, где состоится праздничное мероприятие, — Новочеркасск. Здесь погода к вечеру тоже испортится. Ожидается сильный ветер и дождь. При этом в городах будет высокая температура — в районе +30...+35 градусов.

Напомним, парад Победы в донской и казачьей столицах проходит без зрителей. Трансляция будет вестись в Интернете.

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