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В Волгодонске с 15 декабря подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.Тарифы поднимутся для электробусов и троллейбусов. Полная стоимость проезда при оплате наличными с 37 рублей увеличится до 42. При оплате картой пассажирам придется отдать 40 рублей вместо 35.После нововведения проезд в Волгодонске будет дороже, чем в Ростове-на-Дону. В областном центре оплата наличными в автобусах составляет 39 рублей, а банковской картой — 36.