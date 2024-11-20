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В Ростове у двоих воспитанников детского сада диагностировали энтеровирусный менингит

В Ростове у двоих воспитанников детского сада диагностировали энтеровирусный менингит
В Ростове-на-Дону у двоих воспитанников детского сада диагностировали энтеровирусный менингит. Об этом 20 ноября сообщает DonDay со ссылкой на Роспотребнадзор.

У воспитанников детского сада №37 в Суворовском был обнаружен энтеровирусный менингит. Это то самое дошкольное учреждение, которое было закрыто до 30 ноября из-за кишечной инфекции. В детском саду было зафиксировано не менее 14 случаев заболевания кишечной инфекцией среди детей. Пятерых воспитанников детского сада госпитализировали.

Энтеровирусный менингит — это вирусная инфекция, которая проявляется высокой температурой, сильными головными болями и рвотой.

Инкубационный период энтеровирусных серозных менингитов составляет примерно одну неделю. Чаще всего болеют дети до семи лет, посещающие детские сады.

Менингеальный синдром обычно протекает в легкой форме и улучшается в течение нескольких дней.
Фото: Яндекс Карты
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