В Волгодонске ребенок потерялся в торговом центре



В Волгодонске родители потеряли ребёнка в торговом центре. Инцидент произошёл 4 июня около пяти часов вечера.



В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что потеряла в торговом центре своего 9-летнего сына.



Самостоятельно найти мальчика у неё не получилось. Ориентировку передали патрулирующим нарядам полиции. В течение нескольких часов школьника удалось разыскать. Он всё так же гулял по торговому центру.



Инспекторы по делам несовершеннолетних вернули его родителям и провели профилактическую беседу для предотвращения подобных случаев.