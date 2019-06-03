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В Волгодонске ребенок потерялся в торговом центре

В Волгодонске ребенок потерялся в торговом центре
В Волгодонске родители потеряли ребёнка в торговом центре. Инцидент произошёл 4 июня около пяти часов вечера.

В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что потеряла в торговом центре своего 9-летнего сына.

Самостоятельно найти мальчика у неё не получилось. Ориентировку передали патрулирующим нарядам полиции. В течение нескольких часов школьника удалось разыскать. Он всё так же гулял по торговому центру.

Инспекторы по делам несовершеннолетних вернули его родителям и провели профилактическую беседу для предотвращения подобных случаев.

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