В Волгодонске ребенок потерялся в торговом центре
В Волгодонске родители потеряли ребёнка в торговом центре. Инцидент произошёл 4 июня около пяти часов вечера.
В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что потеряла в торговом центре своего 9-летнего сына.
Самостоятельно найти мальчика у неё не получилось. Ориентировку передали патрулирующим нарядам полиции. В течение нескольких часов школьника удалось разыскать. Он всё так же гулял по торговому центру.
Инспекторы по делам несовершеннолетних вернули его родителям и провели профилактическую беседу для предотвращения подобных случаев.