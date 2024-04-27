Члены Общественной палаты РО поддержали участников «Студенческой весны»

Фото: Общественная палата РО.

Члены Общественной палаты Ростовской области приняли участие в гала-концерте фестиваля «Российская студенческая весна — 2024». Учащиеся различных вузов выступили с творческими номерами 26 апреля. Также в нем приняли участие почетные гости: заместители председателя Общественной палаты РО Елена Макаренко и Александр Нечушкин, председатель комиссии Николай Кузнецов.Фестиваль организован «Донским союзом молодежи», который возглавляет член Общественной палаты Дмитрий Кротов. Цель мероприятия — сохранить и приумножить нравственные, творческие и культурные достижения студентов. «Студенческая весна» совершенствует систему эстетического воспитания молодежи, акцентируя внимания на творческом потенциале и способностях каждого.Проведение фестиваля стало подтверждением важности и значимости молодежных инициатив и культурных событий в регионе.В Ростовской области 26 апреля состоялся гала-концерт фестиваля «Российская студенческая весна — 2024». Молодые люди из разных образовательных учреждений выступили с творческими номерами.Во всех этапах фестиваля приняли участие около 15 тысяч молодых людей. Студенты показали свой талант и креативность в различных областях искусства и культуры. Фестиваль проходил в два этапа по девяти направлениям.Члены Общественной палаты РО продолжают помогать молодежи в ее творческих начинаниях. Эта работа способствует дальнейшему развитию культурного и образовательного пространства в области.