Бывший председатель комитета по управлению имуществом Волгодонска пойдет под суд

Фото: администрация Волгодонск

Бывший председатель комитета по управлению имуществом Волгодонска и начальник отдела ведомства пойдут под суд. Артура Чернова и Наталью Лоскутову обвиняют в превышении должностных полномочий.Следствие считает, что чиновницей был согласован договор о продаже земельного участка. Затем она передала его Чернову, который подписал документы. Так, территория с объектом недвижимости, которая находится в государственной собственности, перешла в частные руки. В результате сумма ущерба достигла почти 30 миллионов рублей.По информации DonDay - Волгодонск, судебное заседание пройдет 28 декабря. Обоим грозит до четырех лет лишения свободы.Отметим, что в начале декабря Артур Чернов подал в отставку. С 2021 года он руководил комитетом по управлению имуществом города.