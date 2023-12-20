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Бывший председатель комитета по управлению имуществом Волгодонска пойдет под суд

Бывший председатель комитета по управлению имуществом Волгодонска пойдет под суд
Бывший председатель комитета по управлению имуществом Волгодонска и начальник отдела ведомства пойдут под суд. Артура Чернова и Наталью Лоскутову обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что чиновницей был согласован договор о продаже земельного участка. Затем она передала его Чернову, который подписал документы. Так, территория с объектом недвижимости, которая находится в государственной собственности, перешла в частные руки. В результате сумма ущерба достигла почти 30 миллионов рублей.

По информации DonDay - Волгодонск, судебное заседание пройдет 28 декабря. Обоим грозит до четырех лет лишения свободы.

Отметим, что в начале декабря Артур Чернов подал в отставку. С 2021 года он руководил комитетом по управлению имуществом города.
Фото: администрация Волгодонск
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