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В Волгодонске на должность прокурора назначили Александра Бондаренко

В Волгодонске на должность прокурора назначили Александра Бондаренко
В волгодонской прокуратуре произошли кадровые изменения. Новым прокурором с 1 февраля стал Александр Бондаренко.

Новый правоохранитель окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. На последнем курсе он начал работать следователем в прокуратуре села Песчанокопское.

В 2005 году Бондаренко был старшим следователем в прокуратуре Батайска. Уже спустя два года его повысили до помощника прокурора, а затем и до заместителя. На должности он проработал пять лет. В 2012 году Александр Бондаренко перевелся в Сальск, а спустя восемь лет - в Семикаракорский район. Там он работал три года.

Ранее волгодонскую прокуратуру возглавил Дмитрий Аристархов. На должности он находился четыре года, а в ноябре прошлого года перевелся в Шахты.
Фото: Прокуратура Волгодонска
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