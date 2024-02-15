В Волгодонске на должность прокурора назначили Александра Бондаренко

Фото: Прокуратура Волгодонска

В волгодонской прокуратуре произошли кадровые изменения. Новым прокурором с 1 февраля стал Александр Бондаренко.Новый правоохранитель окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. На последнем курсе он начал работать следователем в прокуратуре села Песчанокопское.В 2005 году Бондаренко был старшим следователем в прокуратуре Батайска. Уже спустя два года его повысили до помощника прокурора, а затем и до заместителя. На должности он проработал пять лет. В 2012 году Александр Бондаренко перевелся в Сальск, а спустя восемь лет - в Семикаракорский район. Там он работал три года.Ранее волгодонскую прокуратуру возглавил Дмитрий Аристархов. На должности он находился четыре года, а в ноябре прошлого года перевелся в Шахты.