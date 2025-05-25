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В Волгодонске ищут без вести пропавшего 46-летнего мужчину из Краснодарского края. С 22 мая о местонахождении Андрея Гоголева ничего не известно.По словам друга пропавшего, они вместе приехали в Волгодонск для работы. Однако мужчина ненадолго отлучился, а когда вернулся, обнаружил, что Андрей исчез. Их последний разговор состоялся 22 мая. Усложняет ситуацию то, что у друга нет контактов родственников Гоголева.Рост Андрея — 180 сантиметров, у него светло-русые волосы. В последний раз его видели в черном спортивном костюме с белыми вставками.Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, пожалуйста, свяжитесь по телефонам: 8-901-015-95-21 или 112.