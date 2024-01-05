В троллейбусе Ростова протекает крыша

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В троллейбусе маршрута вокзал - Нахичевань протекает крыша. Об этом рассказали горожане в социальных сетях.Видео, опубликованное 5 января, показывает, как капли дождевой воды просачиваются сквозь крышу транспорта. Вероятно, эта неисправность возникла из-за продолжительных дождей. Горожане задаются вопросом, каким образом возможно повышение цены за проезд при таком состоянии троллейбуса. Они иронично отмечают, что в Ростове даже в общественном транспорте можно принять душ.Кроме этого, жители донской столицы неоднократно жаловались на долгое ожидание транспорта и невозможность покинуть центр после 18:00. Они сталкиваются с неудобствами в ежедневных перемещениях по городу.Отметим, что повышение тарифа на проезд в общественном транспорте в Ростовской области началось с декабря.