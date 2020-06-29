В Ростове спасли котёнка, упавшего в узкую яму
В Ростове-на-Дону успешно завершилась операция по спасению котёнка. Беда, постигшая кроху, сплотила ранее незнакомых неравнодушных людей.
Местная жительница Людмила Емцова два дня старалась вызволить животное. Вечером 29 июня на улице Трудящихся она услышала мяуканье. Как оказалось, в узкое отверстие в земле угодил котёнок. Диаметр дырки был примерно 20 сантиметров, так что пролезть туда не было возможности. Внизу отверстие расширялось и переходило в некий погреб.
Девушка бросила малышу еды и стала пытаться его достать. Позвонила в МЧС и ЕДДС. Там сразу ответили отказом, заявив, что спасением котят не занимаются. Всю ночь ростовчанка и её близкие возились у ямы. Они опустили туда простынь и оставили, надеясь, что кроха выберется. Однако он не догадался воспользоваться путём к спасению.
Ветки, вёдра, кастрюли с кормом – всё это только отпугивало котика. Не зная, что ещё предпринять, Людмила разместила в социальных сетях призыв о помощи. К счастью, быстро нашлись добрые люди, которые откликнулись. На место приехали несколько парней, прихватив верёвки. Во время осмотра местности они выяснили, что отверстие спускается в заброшенный подвал, относящийся к бесхозной старой постройке. Молодые люди перебрались через забор и смогли попасть в подвал.
- Было довольно трудно, так как нам пришлось разбирать стену, никакого входа мы не нашли, - рассказал Сергей, один из спасителей. – Сделали отверстие, чтобы я мог пробраться. Забрали кота, он совсем мелкий оказался.
Ушастого счастливчика, которому судьба послала целую спасательную бригаду, забрала себе Людмила. Так бездомный котёнок, попавший в беду, в итоге обрёл семью.