В Таганроге скончался основатель и первый директор лицея ТМОЛ

В Таганроге ушел из жизни основатель и первый директор Таганрогского муниципального образовательного лицея (ТМОЛ). 77-летний Борис Орехов скончался 29 июня.Причина смерти великого преподавателя станет известна только после ряда экспертиз. Однако знакомые Бориса Орехова отметили, что последнее время он жаловался на проблемы с сердцем.Заслуженный работник высшей школы и кандидат физико-математических наук родился в Таганроге 1 октября 1943 года. Он окончил школу в Ростове с серебряной медалью и поступил на мехмат в РГУ (теперь - ЮФУ). В 1972 году Борис Орехов защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988-м вместе с соратниками основал класс при Таганрогском радиотехническом институте. Это и стало началом для лицея ТМОЛ.Педагог преподавал на кафедре высшей математики ТРТУ (ныне - ЮФУ). За годы своей карьеры он написал более 80 научных работ.Новость о смерти Бориса Орехова стала настоящим шоком для коллег и учащихся. Студенты оставляют в соцсетях добрые слова и выражают слова скорби родственникам профессора.Прощание с Борисом Ореховым состоится 1 июля.