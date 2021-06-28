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В Таганроге скончался основатель и первый директор лицея ТМОЛ

В Таганроге скончался основатель и первый директор лицея ТМОЛ
В Таганроге ушел из жизни основатель и первый директор Таганрогского муниципального образовательного лицея (ТМОЛ). 77-летний Борис Орехов скончался 29 июня.

Причина смерти великого преподавателя станет известна только после ряда экспертиз. Однако знакомые Бориса Орехова отметили, что последнее время он жаловался на проблемы с сердцем.

Заслуженный работник высшей школы и кандидат физико-математических наук родился в Таганроге 1 октября 1943 года. Он окончил школу в Ростове с серебряной медалью и поступил на мехмат в РГУ (теперь - ЮФУ). В 1972 году Борис Орехов защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988-м вместе с соратниками основал класс при Таганрогском радиотехническом институте. Это и стало началом для лицея ТМОЛ.

Педагог преподавал на кафедре высшей математики ТРТУ (ныне - ЮФУ). За годы своей карьеры он написал более 80 научных работ.

Новость о смерти Бориса Орехова стала настоящим шоком для коллег и учащихся. Студенты оставляют в соцсетях добрые слова и выражают слова скорби родственникам профессора.

Прощание с Борисом Ореховым состоится 1 июля.

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