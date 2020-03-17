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В Таганроге 72-летнего адвоката осудили за мошенничество

В Таганроге 72-летнего адвоката осудили за мошенничество
В Таганроге суд вынес приговор 72-летнему адвокату. Мужчина обвинялся в мошенничестве.

В 2016-2017 годах юрист оказывал правовую помощь ветерану Великой Отечественной войны. Воспользовавшись хорошим к себе расположением женщины, он убедил её доверить ему деньги, которые находились на банковских вкладах пенсионерки. Мужчина пообещал, что потратит средства на уход за ней. Пожилая таганроженка на самом деле нуждалась в помощи, так как является инвалидом, а родственников у неё нет.

Сняв деньги со счетов, адвокат забрал их себе, потратив на ветерана лишь малую часть из них. Когда мошенническая схема пожилого юриста обнаружилась, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере».
- Приговором Таганрогского городского суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы, - рассказали в следственном управлении СКР Ростовской области.

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