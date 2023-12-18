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В СИЗО Ростова обнаружили телефон, спрятанный во флаконе от дезодоранта

В СИЗО Ростова обнаружили телефон, спрятанный во флаконе от дезодоранта
В СИЗО Ростова пришла посылка с «запрещенкой». Мобильный телефон с сим-картой обнаружили 15 декабря в следственном изоляторе на улице Тоннельной, 4.

В тот день на имя одного из заключенных пришла посылка. Во время досмотра правоохранители вскрыли флакон дезодоранта. Внутри их ждал сюрприз — кнопочный телефон, завернутый в полиэтиленовый пакет.

Правоохранители изъяли запрещенный предмет.

— Собранные материалы по данному происшествию будут переданы в Мировой суд Октябрьского района Ростова-на-Дону, — уточнили в ГУФСИН России по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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