В СИЗО Ростова обнаружили телефон, спрятанный во флаконе от дезодоранта

Фото: ГУФСИН по Ростовской области.

В СИЗО Ростова пришла посылка с «запрещенкой». Мобильный телефон с сим-картой обнаружили 15 декабря в следственном изоляторе на улице Тоннельной, 4.В тот день на имя одного из заключенных пришла посылка. Во время досмотра правоохранители вскрыли флакон дезодоранта. Внутри их ждал сюрприз — кнопочный телефон, завернутый в полиэтиленовый пакет.Правоохранители изъяли запрещенный предмет.— Собранные материалы по данному происшествию будут переданы в Мировой суд Октябрьского района Ростова-на-Дону, — уточнили в ГУФСИН России по Ростовской области.