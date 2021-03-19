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В Ростове заключенным пытались передать телефон и наркотики в меде и мармеладе

В Ростове заключенным пытались передать телефон и наркотики в меде и мармеладе
В Ростове трижды пытались передать запрещенные предметы заключенным. В период с 19 по 21 марта правоохранители перехватили мобильный телефон и наркотики в трех учреждениях.

В следственный изолятор № 5, расположенный на улице Тоннельной, 4, пришла посылка для одного из заключенных. 19 марта сотрудники СИЗО при досмотре обнаружили пластиковый контейнер с медом, в котором спрятали мобильный телефон.

Через пару дней в исправительную колонию № 2, находящуюся там же, пытались перебросить сильнодействующие медицинские препараты. Правоохранители задержали 31-летнего мужчину и изъяли у него три свертка с «запрещенкой».

22 марта в межобластной туберкулезной больнице № 19 (МОТБ-19) на имя одного из осужденных пришла посылка от жительницы Улан-Уде. В мармеладных конфетах во время досмотра обнаружили пять свертков с белым порошкообразным веществом.

Как сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области, в первом случае в отношении отправителя составили материалы об административном правонарушении и направили в мировой суд Октябрьского района города Ростова-на-Дону. В колонии № 2 проводят проверку по признакам состава уголовного преступления по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». А в МОТБ-19 изъятое вещество передали сотрудникам полиции.

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