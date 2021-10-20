В СИЗО Ростова бросили парня-инвалида, подозреваемого в жестоком избиении прохожего
В жестоком избиении ростовчанина подозревают 21-летнего инвалида детства. Молодого человека подозревают по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Происшествие случилось вечером 15 октября на улице Зоологической. В районе зоопарка компания друзей поскандалила. Одного из них избили до того, что он стал терять сознание. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, а после - в реанимацию. Так что пострадавший даже не смог указать на того, кто его едва не лишил жизни.
Но правоохранители быстро нашли подозреваемого. Они задержали 21-летнего Вальдемара М. и доставили его в отдел. По словам молодого человека, он по нелепой случайности оказался в этой компании и даже не ругался там ни с кем. Так или иначе, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Сначала парня отпустили домой под подписку о невыезде, а уже спустя сутки за ним снова приехали и бросили в СИЗО. Если вину ростовчанина докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Подозреваемый является инвалидом второй группы. Не исключено, что будет проведена экспертиза, которая определит, отдавал ли он отчет своим действиям.