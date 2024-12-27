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В Ростове введут ограничение движения сразу на двух улицах с 16 января

В Ростове введут ограничение движения сразу на двух улицах с 16 января
В Ростове перекроют движение транспорта сразу на двух улицах 16 января. Об этом предупредили на сайте департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 16 января по 31 марта автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Совхозной от дома №1 до дома №63. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях в этом районе.

Кроме того, с 16 января по 30 апреля будет ограничено движение участке от дома №1 на улице Прогулочной до улицы Литовской. Также будет перекрыто движение от улицы Литовской до улицы Эстафетной. На этих участках будут проводиться работы по ремонту канализационных сетей. 
Фото: ростов.ру
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