Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону будут судить девушку, 7 лет получавшую пособие на мёртвого ребёнка

На Дону будут судить девушку, 7 лет получавшую пособие на мёртвого ребёнка
В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении молодой женщины, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, 20 июля 2010 у жительницы Пролетарского района области родился сын. Через два месяца малыш умер. О случившемся молодая мать никому не рассказала и на протяжении семи лет представляла в органы соцзащиты ложные данные о ребёнке для получения различных пособий. По данным прокуратуры Ростовской области, всего за это время девушка получила из бюджета более 100 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению.
- Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу, - сообщили в надзорном ведомстве.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.