На Дону будут судить девушку, 7 лет получавшую пособие на мёртвого ребёнка



В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении молодой женщины, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат.



По версии следствия, 20 июля 2010 у жительницы Пролетарского района области родился сын. Через два месяца малыш умер. О случившемся молодая мать никому не рассказала и на протяжении семи лет представляла в органы соцзащиты ложные данные о ребёнке для получения различных пособий. По данным прокуратуры Ростовской области, всего за это время девушка получила из бюджета более 100 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению.

- Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу, - сообщили в надзорном ведомстве.