В Шахтах закрывают роддом: его переоборудуют под госпиталь для больных коронавирусом

В Шахтах закрывают роддом БСМП. Медучреждение переоборудуют под ковидный госпиталь. Об этом 20 октября на заседании городской Думы сообщил главврач БСМП Виталий Фомин.На базе БСМП уже два отделения отданы под больных коронавирусом, однако пациентов становится все больше. В связи с этим медики приняли решение отдать под госпиталь еще и родильное отделение. В здании есть кислородная разводка, правда, она нуждается в модернизации. Сейчас из роддома активно выписывают мамочек. Ведь уже с 25 октября там организуют 100 ковидных коек, а впоследствии их увеличат до 200. Теперь беременным придется ездить рожать в Новочеркасск, более сложные случаи направят в Перинатальный центр в Ростов.Примечательно, что и хирургия в БСМП тоже закрыта. Оказывать хирургическую помощь шахтинцам будут в больнице № 2 поселка Артем и прилегающих территориях.Напомним, что на базе больниц в Тарасовском и Боковском районах развернули 60 дополнительных коек. Кроме того, еще 80 коек для больных коронавирусом отдали из военного госпиталя ЮВО.