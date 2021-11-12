Момент смертельного ДТП со школьником в Шахтах попал на видео
Момент смертельного ДТП со школьником в городе Шахты попал на видео. Авария произошла вечером 15 ноября.
На кадрах видно, как по улице Заводской движется поток машин. Одна из них, «Лада Приора», едет на высокой скорости и удаляется вперед. Затем отечественная машина немного тормозит, после чего проезжает вперед и останавливается. Когда водитель с видеорегистратором доезжает до пешеходного перехода, то становится понятна причина торможения - автомобилист сбил школьника, переходившего дорогу. Удар был настолько сильным, что тело 15-летнего мальчика отбросило на несколько метров от «зебры».
Юный водитель автомобиля вышел из машины, посмотрел на произошедшее и убежал. Очевидец случившегося вызвал скорую помощь, но травмы школьника оказались слишком тяжелыми, и он скончался на месте.
Как сообщал Rostov.ru, за рулем авто находился 17-летний парень. Юноша без спроса взял автомобиль у мамы и поехал кататься, но это привело к жутким последствиям. Когда на пешеходный переход вышел подросток, чтобы вынести мусор, водитель не успел вовремя остановиться.
После случившегося горе-автомобилиста и его родителей могут привлечь к ответственности.