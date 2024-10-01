В Ростовской области подросток распылил газовый баллончик в лицо своему однокласснику

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В городе Волгодонске Ростовской области подросток распылил газовый баллончик в лицо своему однокласснику. ЧП случилось 30 сентября.Между школьниками возник спор, который перерос в серьезный конфликт. В ходе словесной перепалки один из мальчиков распылил газовый баллончик в лицо своему оппоненту.На место происшествия вызвали «скорую», которая оказала первую медицинскую помощь пострадавшему.В ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.