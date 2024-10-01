В Ростовской области подросток распылил газовый баллончик в лицо своему однокласснику
В городе Волгодонске Ростовской области подросток распылил газовый баллончик в лицо своему однокласснику. ЧП случилось 30 сентября.
Между школьниками возник спор, который перерос в серьезный конфликт. В ходе словесной перепалки один из мальчиков распылил газовый баллончик в лицо своему оппоненту.
На место происшествия вызвали «скорую», которая оказала первую медицинскую помощь пострадавшему.
В ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.