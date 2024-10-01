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В Ростовской области подросток распылил газовый баллончик в лицо своему однокласснику

В Ростовской области подросток распылил газовый баллончик в лицо своему однокласснику
В городе Волгодонске Ростовской области подросток распылил газовый баллончик в лицо своему однокласснику. ЧП случилось 30 сентября.

Между школьниками возник спор, который перерос в серьезный конфликт. В ходе словесной перепалки один из мальчиков распылил газовый баллончик в лицо своему оппоненту.

На место происшествия вызвали «скорую», которая оказала первую медицинскую помощь пострадавшему.

В ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Фото: Ростов ру
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