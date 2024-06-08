Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Шахтах мальчик пытался изнасиловать дворнягу

В Шахтах мальчик пытался изнасиловать дворнягу
По соцсетям разлетелся шокирующий ролик из города Шахты Ростовской области. Видео появилось 7 июня.

Место действия — поселок Машзавод. На кадрах видно мальчик лет 8-9 лет, который спустил шорты. Школьник повернулся к морде собаки обнаженными гениталиями и попытался засунуть их в пасть.

Ребята, которые снимали происходящее на камеру, не пытались вмешаться или отговорить приятеля от глупой затеи. За кадром слышны только насмешки и комментарии.

Видео стали распространять по чатам. Вскоре оно дошло до администрации города и отдела полиции по делам несовершеннолетних. Как сообщил КВУ, мальчиком и его родителями теперь займутся органы опеки.

Фото/видео: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.