В Шахтах мальчик пытался изнасиловать дворнягу
По соцсетям разлетелся шокирующий ролик из города Шахты Ростовской области. Видео появилось 7 июня.
Место действия — поселок Машзавод. На кадрах видно мальчик лет 8-9 лет, который спустил шорты. Школьник повернулся к морде собаки обнаженными гениталиями и попытался засунуть их в пасть.
Ребята, которые снимали происходящее на камеру, не пытались вмешаться или отговорить приятеля от глупой затеи. За кадром слышны только насмешки и комментарии.
Видео стали распространять по чатам. Вскоре оно дошло до администрации города и отдела полиции по делам несовершеннолетних. Как сообщил КВУ, мальчиком и его родителями теперь займутся органы опеки.