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В Ростове-на-Дону ищут поджигателя автомобильной заправочной станции

В Ростове-на-Дону ищут поджигателя автомобильной заправочной станции
В Ростове-на-Дону ищут виновника в поджоге автозаправки Flash на улице Всесоюзной. Инцидент случился ночью 26 января.

По предварительным данным, в 23:21 к АЗС подошел мужчина в капюшоне. Вскоре он открыл канистру и вылил жидкость на заправочную колонку. Мужчина поджег жидкость и убежал. На место вызвали пожарных. Спасателям удалось оперативно справиться со стихией.

В ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время поджигателя ищут. Все обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Flash
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