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В Шахтах госпитализировали женщину, живущую на улице

В Шахтах госпитализировали женщину, живущую на улице
В Шахтах госпитализировали женщину, которая жила на улице. Медики доставили ее в больницу вечером 19 ноября.

Женщина жила у забора недалеко от дома № 19 на улице Заводской в поселке Машзавод. Там она ночевала и хранила скромные пожитки. Местные жители стали беспокоиться - выжить зимой на улице шансов очень мало. Горожане и местные СМИ стали привлекать внимание властей к бездомной женщине.

Вскоре медики забрали ее для обследования. Женщине сделают рентген и потом смогут предложить место в Центре соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1.

Однако уговорить женщину уйти с улицы оказалось непросто. Она заверяла, что ей не нужна помощь и есть где ночевать. Местные жители при этом утверждали, что та уже несколько дней живет у забора и ей некуда идти.

Как сообщил DonDay Шахты, сейчас разыскивают друзей или родственников женщины. Удерживать ее против воли в ЦСО не станут. Женщина может снова вернуться на улицу, где сложно пережить суровую зиму.
Фото: DonDay Шахты.
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