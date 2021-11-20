В Шахтах госпитализировали женщину, живущую на улице
В Шахтах госпитализировали женщину, которая жила на улице. Медики доставили ее в больницу вечером 19 ноября.
Женщина жила у забора недалеко от дома № 19 на улице Заводской в поселке Машзавод. Там она ночевала и хранила скромные пожитки. Местные жители стали беспокоиться - выжить зимой на улице шансов очень мало. Горожане и местные СМИ стали привлекать внимание властей к бездомной женщине.
Вскоре медики забрали ее для обследования. Женщине сделают рентген и потом смогут предложить место в Центре соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1.
Однако уговорить женщину уйти с улицы оказалось непросто. Она заверяла, что ей не нужна помощь и есть где ночевать. Местные жители при этом утверждали, что та уже несколько дней живет у забора и ей некуда идти.
Как сообщил DonDay Шахты, сейчас разыскивают друзей или родственников женщины. Удерживать ее против воли в ЦСО не станут. Женщина может снова вернуться на улицу, где сложно пережить суровую зиму.