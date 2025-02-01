В Шахт люди выложили дорогу из кирпича, чтобы решить проблему с проездом

Фото: КВУ.

В Шахтах местные жители выложили дорогу из кирпича. Об этом сообщает информационный портал «КВУ».Жители улицы Заветы Ильича провели незапланированный субботник 1 февраля. Из-за плохого состояния дороги мусоровозы перестали приезжать в район, а таксисты высаживали пассажиров у начала улицы.Горожане использовали кирпичи, чтобы создать подобие дороги.Жители обращались в администрацию за помощью, но не получили ответа. Тогда они решили действовать самостоятельно.