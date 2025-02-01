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В Шахт люди выложили дорогу из кирпича, чтобы решить проблему с проездом

В Шахт люди выложили дорогу из кирпича, чтобы решить проблему с проездом
В Шахтах местные жители выложили дорогу из кирпича. Об этом сообщает информационный портал «КВУ».

Жители улицы Заветы Ильича провели незапланированный субботник 1 февраля. Из-за плохого состояния дороги мусоровозы перестали приезжать в район, а таксисты высаживали пассажиров у начала улицы.

Горожане использовали кирпичи, чтобы создать подобие дороги.

Жители обращались в администрацию за помощью, но не получили ответа. Тогда они решили действовать самостоятельно.
Фото: КВУ.
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