В Гуково осыпается водонапорная башня из красного кирпича

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В Гуково Ростовской области осыпается водонапорная башня. Кадры с места опубликовали горожане в социальных сетях 3 февраля.В городе есть две водонапорные башни из красного кирпича. Они были построены после Великой Отечественной войны. Сейчас башни не действуют, однако сохранились до настоящего времени как стратегический резерв на случай нештатных ситуаций. Одна из них начала осыпаться. На опубликованных кадрах видно, что с сооружения начали падать кирпичи. Горожане опасаются, что она может начать осыпаться на головы прохожих.- Гуковская пизанская башня, - пишут местные жители в комментариях.Обратят ли внимание на проблему местные власти, неизвестно.