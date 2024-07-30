В Семикаракорске на детском пляже отдыхающие заметили мертвую рыбу

Фото: соцсцети.

В Семикаракорске Ростовской области на пляже «Комсомолец» отдыхающие обнаружили дохлую рыбу. Об этом сообщили взволнованные родители в соцсетях.По словам отдыхающих, ежегодно в середине лета в водоёме на улице Араканцева повторяется история с дохлой рыбой. Раньше её убирали, но в этом году никто не обращает на это внимания. Мёртвые тушки начало выбрасывать на берег, из-за чего появился зловонный запах. А это, в свою очередь, привело к процессу гниения и может стать рассадником инфекций.- Куда можно обратиться с заявлением о вылове этой рыбы, сделать звонок? Те, кто убирает там мусор вдоль берега, не полезут в воду за дохлой рыбой, - жалуется очевидец.В середине лета часто наблюдается пик жары. В это время рыба может страдать от недостатка кислорода в воде. Возможно, подводные обитатели не справляются с 40-градусным зноем.