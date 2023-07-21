В семи муниципалитетах Ростовской области ввели карантин из жуков-вредителей

Фото: Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В семи муниципальных образованиях Ростовской области ввели карантин из-за жуков-вредителей. Информация об этом появилась на сайте донского Управлении Россельхознадзора.Принятые меры коснулись Матвеево-Курганского, Аксайского, Кагальницкого, Азовского районов, Батайска, Таганрога и Ростова-на-Дону. Общая площадь карантинной зоны составляет 28 гектаров.На отдельных территориях были обнаружены ясеневые изумрудные златки. Это агрессивный стволовой вредитель, который селится на ослабленных и молодых деревьях, разрушая их изнутри. В свою очередь гибель зеленых насаждений приводит к их обрушению.