Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В семи муниципалитетах Ростовской области ввели карантин из жуков-вредителей

В семи муниципалитетах Ростовской области ввели карантин из жуков-вредителей
В семи муниципальных образованиях Ростовской области ввели карантин из-за жуков-вредителей. Информация об этом появилась на сайте донского Управлении Россельхознадзора.

Принятые меры коснулись Матвеево-Курганского, Аксайского, Кагальницкого, Азовского районов, Батайска, Таганрога и Ростова-на-Дону. Общая площадь карантинной зоны составляет 28 гектаров.

На отдельных территориях были обнаружены ясеневые изумрудные златки. Это агрессивный стволовой вредитель, который селится на ослабленных и молодых деревьях, разрушая их изнутри. В свою очередь гибель зеленых насаждений приводит к их обрушению.
Фото: Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.